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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي أكثر من 3% العام المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن ينمو اقتصاد بلاده بين 2.5% إلى 3% في 2018، ثم تتسارع وتيرة نموه إلى أكثر من 3% في 2019، بحسب سي إن بي سي عربية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعدل 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.
وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.
وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.
وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.
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