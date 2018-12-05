التضامن الإجتماعي: صرف 4 مليارات و604 ملايين جنيه لأصحاب المعاشات فى 5 أيام

تابعت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر ليومها الخامس، حيث بدأت ، اليوم الأربعاء، صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد.

ووجهت الوزيرة باتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

كما تابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم، لافتة إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى اليوم الخامس على التوالى حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخامس من ديسمبر إلى 3 ملايين و296 ألف عملية صرف بإجمالى 4 مليار و604 ملايين جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و207 آلاف حالة بقيمة إجمالية مليار و390 مليون جنيه وتم تسجيل مليون و446 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 2 مليار و208 مليون جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص 643 آلاف حالة صرف قامت بصرف مليار و6 ملايين جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

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