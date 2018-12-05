شكرا لقرائتكم 15 ٪ زيادة في السيولة المتداولة في «بورصة الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ يوم في 4 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 22:19

سجلت بورصة الكويت خلال جلسة أمس ارتفاعا في السيولة المتداولة الى 13 مليون دينار في مقابل 11.2 مليون لليوم السابق، بنسبة ارتفاع 15 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.24 في المئة، الى 3284 صفقة في مقابل 3292 صفقة، بينما تراجعت الكمية المتداولة أمس بنسبة 11 في المئة الى 69 مليون سهم في مقابل 78 مليون سهم أول من أمس.



وبالنظر الى أداء مؤشرات البورصة، نجد تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.07 في المئة تعادل 3.39 نقطة هبوطا الى 4731.48 نقطة في مقابل 4734.87 نقطة اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17 في المئة تعادل 9.29 نقطة الى 5327.05 نقطة في مقابل 5317.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09 في المئة تعادل 4.83 نقطة هبوطا الى 5115.73 نقطة في مقابل 5110.90 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «الدولي» في صدارة الأسهم الرابحة بتحقيقه أكبر زيادة نسبتها 0.76 في المئة الى 266 فلساً، من تداول 4.11 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة بلغت 1.08 مليون دينار، نُفذت من خلال 90 صفقة.

وحقق سهم «بنك وربة» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره 1.86 في المئة، وصولاً إلى 211 فلساً، من تداول 902 ألف سهم، بلغت قيمتها 191 ألف دينار، نُفذت من خلال 130 صفقة، تلاه سهم «أجيليتي» بخسارة نسبتها 1.12 في المئة هبوطا الى 798 فلساً.

وحقق سهم «اهلي متحد» أكبر سيولة متداولة بلغت 2.2 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 209 فلسات.