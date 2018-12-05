شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-12-2018.

إيقاف تداول 15 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للإسكان والتعمير، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، أكتوبر فارما، العبوات الطبية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 602 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.06%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.60%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 54.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 12586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65% عند مستوى 12530 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% عند مستوى 662 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 14.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 64.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 33.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.21%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.738 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.09%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 16.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.184 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%

- العربية للخزف- سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.493 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%