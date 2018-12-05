شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع القلق بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأغلقت كافة قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأحمر، بقيادة أسهم البناء والمواد الخام التي تراجعت بأكثر من 1.7%.

وتركزت اهتمامات المستثمروين بشكل كبير على تطورات التجارة وسط تصاعد الشكوك في قدرة أكبر اقتصادين في العالم على إبرام صفقة تجارية شاملة خلال فترة تعليق فرض التعريفات الجمركية.

وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 1.2% إلى 354.2 نقطة، وانخفض "فوتسي" البريطاني إلى 6921.8 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.4%.

كما هبط "داكس" الألماني بنحو 1.2% إلى 11200.2 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.4% إلى 4944.3 نقطة.