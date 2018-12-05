شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، كما تراجع رأس المال السوقى.

البنك التجارى

كشف البنك التجاري الدولى، عن عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعى، إلا أنه توقع انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأشار البنك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.

وأكد البنك أنه جارٍ دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.

وتراجع سهم التجاري الدولي نحو 13% خلال الأسبوعين الماضين ليهبط من مستويات الـ80 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، ضاغطاً على المؤشر الرئيسي للبورصة ليفقد أكثر من ألف نقطة على إثر التعديلات الضريبية.

وفى سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركة جلوبال تليكوم القابضة بنموذج افصاح زيادة رأس المال المصدر من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه لسداد التزامات الفوائد بالدولار على سندات الشركة القائمة.

كما تهدف الزيادة إلى سداد جزء من إلتزامتها من القروض القائمة بالدولار والتي يخصص جزء منها لسداد جزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي فيون والتي تم الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية في 2016 و 2018.

وأضاف البيان، أنه سيتم سداد المستحقات الخاصة بالمساهم الرئيسي والتي تم الموافقة عليها في 2015، فضلا عن تمويل الاحتياطات الرأسمالية المستقبلية بما في ذلك ما يتعلق باحتياجات إعادة التمويل المحتملة للشركات التابعة، سداد أي التزامات قضائية مستقبلية محتملة وضمان الموارد المالية الكافية للأغراض العامة للشركة.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 602 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.06%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.60%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 54.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 12586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65% عند مستوى 12530 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% عند مستوى 662 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

جولدن بيراميدز

أظهرت القوائم المالية غير المجمعة لشركة جولدن بيراميدز بلازا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 49% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 21.22 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 41.93 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.

تراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 95.36 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 113.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.