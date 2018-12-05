شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في خمسة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تغيب السوق الأمريكي بسبب العطلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

في تمام الساعة 05:41 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.23% لتتداول حالياً عند 1,243.70$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في خمسة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,246.60$ للأونصة وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.99 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.97.

هذا وقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حسابه الرسمي على تويتر أنه يرى منذ عودته من اجتماع مجموعة العشرين إشارات قوية من الصين حيال رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا، ومضيفاً أنه يثق في أن الرئيس الصيني شي جينبينج يعني كل كلمة قالها في اجتماع القمة التاريخي، موضحاً أنه تم مناقشة جميع القضايا وسنتوصل لاتفاق في نهاية المطاف.

وفي المقابل، صرح الرئيس الصيني شي جينبينج أن بلاده دائماً وأبداً ستحافظ على احترامها المتبادل مع الدول الأخرى، وستضمن تعزيز السلام والاستقرار في ظل مواجهة العالم للتحديات والأزمات في الوقت الراهن، وفي نفس السياق، نوه وزير التجارة الصيني أن الاجتماع التجاري مع الولايات المتحدة كان ناجحاً للغاية وأن بلاده ستقوم بدفع المحادثات التجارية مع أمريكا خلال التسعين يوم المقبلين.

ويذكر أن البيت الأبيض أصدر يوم الأحد الماضي بياناً أفاد بأن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10% ولن يتم رفعها إلى 25% في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا، الملكية الفكرية والزراعة.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها اليوم حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب أقر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الاثنين الماضي عند إجمالي 761.74 طن متري. ويذكر أن أسعار الذهب حققت الشهر الماضي ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.