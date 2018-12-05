شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي مع تغيب السوق الأمريكي حداد على جورج بوش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو ووسط تغيب السوق الأمريكي بسبب العطلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج أتش. دبليو.

في تمام الساعة 05:00 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1348 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1343 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1361، بينما حقق الأدنى له عند 1.1311.

هذا وقد تابعنا عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 54.0 دون تغير يذكر عما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.9، وذلك قبل أن نشهد تقديم محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر المركزي الأوروبي حيال الإشراف المصرفي في فرانكفورت.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى 50.3 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند انكماش 49.2، والكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لكلاً من فرنسا وألمانيا والتي أوضحت اتساعاً إلى 55.1 في فرنسا مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 55.0 ومقابل 55.3 في تشرين الأول/أكتوبر واستقراراً عند 53.3 في ألمانيا مقابل 54.7.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي للمنطقة ككل اتساعاً إلي 53.4 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 53.1 ومقابل 53.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قيل نشهد أظهر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3%، دون التوقعات عند 2.0%.