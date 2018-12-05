شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل الروسية: مستعدون لخفض إنتاج النفط إذا اقتضت الضرورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وحيد علي كبيروف رئيس شركة لوك أويل قوله اليوم الأربعاء إن الشركة، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، مستعدة لخفض إنتاج النفط إذا اتفقت أوبك وغيرها من كبار المنتجين على تخفيض الإمدادات، وإن كان من الصعب فنيا خفض الإنتاج في الشتاء.
واتفقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، اليوم الأربعاء على ضرورة خفض إنتاج النفط في 2019.
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