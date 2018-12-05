«أبوالعينين» رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس حكماء الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية

كتبت شرين طه

أختار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية رجل الأعمال المصري «محمد أبو العينين» الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس الحكماء بالمجلس .

وقال السفير «محمد محمد الربيع» الأمين العام أن اختيار أبو العينين جاء بناء على حضوره العروبي داخل الوطن العربي وخارجه، وفي أوساط المنظمات العربية والدولية .. كرجل أعمال ومفكر اقتصادي عربي أسهم بمشاركاته فى المحافل الدولية .

وأضاف أن «أبو العينين» ظل خير ممثلا لأمته العربية مدافعا عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها الطبيعية بين الأمم فى ظل التحالفات والتكتلات الأقتصادية .

وتمني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التوفيق والنجاح لـ «أبو العينين» وتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والنجاح فى مسئوليته الجديدة .. وأشار إلى أن اختيار أبو العينين رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس الحكماء يأتي خلفا للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق .

ويعتبر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية والذي تم تأسيسه عام 1963 المسئول عن وضع الرؤي والاستراتيجيات الأقتصادية الشاملة للتعاون بين الدول العربية والسعي لخلق سوق عربية مشتركة وكذلك المسئول التعاون ووضع رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية .

يذكر أن «أبو العينين» حصد العديد من التكريمات والجوائز بالمحافل الدولية في الأقتصاد والسياسة والدبلوماسية الدولية خلال عام 2018، حيث فاز بجائزة أفضل أفضل صانع فى أفريقيا مايو الماضي من الاتحاد الأفريقي وهي المرة الأولي التي يفوز بها صانع مصري بهذا الجائزة الرفيعة، كما فاز بجائزة «نوبل المتوسطي» فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا ويعد أبو العينين ثان مصري يفوز بهذه الجائزة بعد الأديب الكبير نجيب محفوظ الذي حصل عليها عام 2003، إلي جانب جائزة «العطاء الإجتماعي» فى سبتمبر الماضي من إيطاليا وذلك عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم .