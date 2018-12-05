وكالة: أوبك وحلفاؤها قد يخفضون إنتاج النفط بالعودة إلى حصص 2016

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن مصدر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يناقشون فكرة خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016.
وستعني هذه الخطوة خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.
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