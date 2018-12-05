الان تتابع عاجل.. رويترز: روسيا توافق على خفض إنتاج النفط بالتعاون مع “أوبك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت روسيا على خفض إنتاج النفط بالتعاون مع أوبك وحلفائها في 2019 ولا تزال المناقشات مستمرة بخصوص الأرقام ومستوى الأساس للتخفيضات، وفقا لرويترز.

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