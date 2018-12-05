شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات تهبط ببورصة دبى والنفط يضغط على الأسواق الكبرى بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هبطت بورصة دبي لأدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات اليوم الأربعاء، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، بينما تراجعت معظم أسواق الأسهم الكبرى في الشرق الأوسط بفعل انخفاض أسعار النفط، ونزلت أسعار الخام متأثرة بهبوط الأسواق المالية، وسط قلق بشأن النمو العالمي ودلائل على زيادة إمدادات النفط، وهو بما بدد نصف مكاسب هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية 3.1 في المئة، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية 6.4 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2016.

وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير أمس الثلاثاء إن أسعار العقارات في دبي انخفضت 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، مقارنة مع هبوط نسبته 5.8 في المئة في الربع الثاني، وتراجع سهم داماك العقارية 4.3 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2015.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المئة، بعدما حقق أكبر مكسب له في عامين أمس الثلاثاء. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، 2.3 في المئة بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة، أول يوم لتداوله بعد مضاعفة وزنه على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وتراجع سهم الدار العقارية 2.5 في المئة، وسهم إشراق العقارية 3.1 في المئة، وهبطت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، بعد تراجع بلغ 6.9 في المئة في الربع الثاني، بحسب تقرير المصرف المركزي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري 0.6 في المئة، بينما هبط سهم مصرف الراجحي أيضا بنفس النسبة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، بعدما هبط لأدنى مستوياته خلال 18 شهرا في الجلسة السابقة. وانخفض سهم الشرقية للدخان 2.2 في المئة، بينما هبط سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.1 في المئة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 2.5 في المئة إلى 194 ريالا، بعدما خفضت سيكو تقييمها لسهم البنك إلى توصية "بالبيع" من توصية "بالشراء"، محددة سعره المستهدف عند 180 ريالا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 7884 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 2632 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 1.4 في المئة إلى 4830 نقطة.

- قطر.. استقر المؤشر عند 10590 نقطة.

- الكويت.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 5390 نقطة.

- مصر.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 12587 نقطة.

- البحرين.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 1322 نقطة.

- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 4552 نقطة.