شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: أوبك وحلفاؤها قد يخفضون إنتاج النفط بالعودة إلى حصص 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يناقشون فكرة خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016 ، وستعني هذه الخطوة خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.

وفى سياق متصل قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن قيود إمدادات أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين مهمة لأسعار النفط في الأمد المتوسط، مشيرة إلى أن قيود الإمدادات ستدعم أسعار النفط في الأمد المتوسط، في نطاق 60-65 دولارا للبرميل لخام برنت.

وقالت الوكالة ، إنها ما زالت تتوقع انخفاض الأسعار دون 60 دولارا للبرميل في الأمد الأطول، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تتلقى سوق النفط بصفة عامة إمدادات جيدة في 2019، مؤكدة أنها لا تتوقع أي تأثير جوهرى لانسحاب قطر من أوبك لأن إنتاج البلاد من النفط يشكل أقل من 2% من إجمالي إنتاج أوبك