شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: معروض الخام السعودى زاد إلى 11.3 مليون برميل يوميا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء، إن معروض النفط الخام السعودى فى نوفمبر زاد إلى 11.3 مليون برميل يوميا.
كان مسح أجرته رويترز أظهر في وقت سابق أن السعودية، بعدما فتحت الصمامات فى يونيو ثم قلصت خططها لضخ المزيد، قد ضخت 10.65 مليون برميل يوميا فى أكتوبر.
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