شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "فيبكو" تحصل على تمويل بقيمة 35.3 مليون ريال من "التنمية الصناعية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن توقيع شركتها التابعة "شركة فبك للصناعة" اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، بقيمة 35.3 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، إلى أن مدة التمويل 7 سنوات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً تبدأ في 15 أغسطس 1441هـ ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وأفاد البيان، بأن التمويل تم الحصول عليه مقابل رهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وتوقيع سند لأمر لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

هذا ويتمثل الهدف من المشروع في تمويل مشروع "شركة فبك للصناعة" التي تستهدف صناعة المنسوجات ذات الخصائص التقنية والصناعية من خيوط عالية الكثافة والمغلفة بمادة البولي فينيل كلورايد (PVC) أو السيليكون أو التافلون والمسماة اختصاراً (CTF).

وأعلنت فيبكو، في يونيو الماضي، عن الانتهاء من توريد وتركيب خطوط الإنتاج الرئيسية لشركتها التابعة "شركة فبك للصناعة"، مع البدء في التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ويذكر أن فيبكو أعلنت، في أكتوبر 2017، عن الانتهاء من التعاقدات مع المقاولين الرئيسيين لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتقنية الخاصة بمشروع لإنتاج أحد منتجات الصناعات التحويلية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يناير 2017، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيراد للاستثمار للدخول في شركة ذات مسئولية محدودة (تحت التأسيس) تملك شركة فيبكو نسبة 80% منها وذلك لإنشاء مشروع لإنتاج أحد المنتجات في مجال الصناعات التحويلية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.