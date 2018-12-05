شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الصحراء" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2018 بقيمة 219.397 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 438.795 مليون سهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 0.50 ريال للسهم.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، المقرر الاعلان عنها لاحقاً.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 219.397 مليون ريال، ببما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 0.50 ريال للسهم أو ما يعادل 10% من القيمة الاسمية له.

وجدير بالذكر أن الصحراء حققت صافي أرباح بلغ 529.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 349.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبارتفاع نسبته 51.5%.