شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الحمادي" تحصل على تعميد لتوريد لقاحات بقيمة 20 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن تلقي شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة، اليوم الأربعاء، تعميداً من وزارة الصحة لتوريد لقاحات بقيمة 20 مليون ريال سعودي.

وأشارت الحمادي، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتوقعها الانتهاء من توقيع العقد في 31 مارس 2019، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالصفقة.

وتتوقع الحمادي أن ينعكس الأثر المالي لهذا التعميد على بيانات الشركة المالية للربع الأول من العام 2019.

ويُذكر أن شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة مملوكة لشركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار.

وفازت الخدمات الصيدلانية المحدودة"، في إبريل الماضي، بمنافسة الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" الرئيسية للقاحات لعام 2018 لجميع الجهات الصحية الحكومية المشتركة، بقيمة شراء تُقدر بنحو 347 مليون ريال خلال مدة 24 شهر.

وتجدر الإشارة إلى قيام الحمادي، في سبتمبر الماضي، بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سدير للأدوية وعدم تجديدها، وذلك لعدم التوصل إلي إتفاق نهائي بخصوص بعض شروط اتفاقية الشركاء.

وكانت الحمادي قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة في 21 أبريل 2018 مع شركة سدير للأدوية بنفس البنود والشروط حتى تاريخ 31 أغسطس 2018، وذلك لبحث الإستحواذ على حصة في الشركة.

وجدير بالذكر أن الحمادي حققت صافي أرباح بلغ 72.12 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 77.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.