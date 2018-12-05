شكرا لقرائتكم خبر عن "دراية ريت" يحصل على تسهيلات إئتمانية من "الراجحي" بقيمة مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن توقيع صندوق دراية ريت اتفاقية تمويلية مع مصرف الراجحي للحصول على تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأشار الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات ميلادية، على أن يتم دفع المبلغ كاملاً في نهاية السنة السابعة.

وأوضح مدير الصندوق، أن فترة سداد هامش الربح ستكون نصف سنوية وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق.

هذا وستستخدم تلك التسهيلات في تمويل إستحواذات جديدة لصندوق دراية ريت ويتوقع مدير الصندوق أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق.

ويذكر أن الصندوق قام، في نوفمبر الماضي، بشراء ونقل ملكية عقار لوجيستي في الرياض بقيمة 196 مليون ريال، علماً بأنه قد تم تمويله كاملاً من قبل التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

وكانت دراية المالية قد أعلنت، نهاية أكتوبر الماضي، عن قيامها بشراء ونقل ملكية عقار تجاري في جدة لصالح صندوق دراية ريت، بقيمة استحواذية بلغت 45 مليون ريال، علماً بأنه قد تم تمويله كاملاً من قبل التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

واستحوذ الصندوق، خلال أكتوبر الماضي، على عقار تجاري في جدة مقابل مبلغ قدره 45 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.