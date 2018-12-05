شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تحصل على تمويل من وكالات ائتمان التصدير بقيمة 1.1 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توقيع اتفاقية تمويل مع وكالات ائتمان التصدير لمشروع تحديث شبكة الهاتف الجوال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن التمويل بقيمة 1.091 مليار ريال (291 مليون دولار امريكي)، وممتد لعشرة سنوات، وذلك دون أية ضمانات مُقدمة.

وقالت موبايلي، إن الهدف من الاتفاقية هو التمويل الجزئي لشراء معدات تطوير الشبكة ضمن اتفاقية تحديث الشبكة الموقعة في 14 أغسطس 2017م مع شركات نوكيا، هواوي وإريكسون.

ووفقاً للبيان، تشمل وكالات الائتمان كل من وكالة ائتمان تصدير السويد ووكالة ائتمان تصدير فينفيرا.

هذا وتتضمن الجهات الممولة كل من دويتشة بنك، وبنك جي بي مورقن، وصندوق ائتمان تصدير السويد، ووكالة إئتمان تصدير فنلندا.

ويعد هذا التمويل جزأً من المراجعة الدورية التي تقوم بها الشركة على محفظتها التمويلية، التي تسعى الشركة من خلالها إلى تنويع مصادر تمويلها، وتحسين جدول السداد وتخفيض تكلفة التمويل.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 30.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل صافي خسائر بلغ 174.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 202.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 527.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.