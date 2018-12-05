شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل" تفوز بعقد بقيمة 600 مليون درهم ضمن مشروع "الريم مول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم علنت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، عن فوزها بعقد بقيمة 600 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع "الريم مول"، بموجب اتفاقية مشروع تحالف مشترك مع التحالف الرئيسي "إيتينيرا غنتوت "Itinera Ghantoot".

وأفادت الشركة، في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بتعيينها بصفة مقاول للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمشروع، والذي سيمثل عقب استكماله وجهة عصرية متكاملة للترفيه والتسوق على مساحة 2.8 مليون قدم مربع في "جزيرة الريم" في أبوظبي.

وحسب البيان، سيتضمن "الريم مول"، عقب استكماله في قلب "جزيرة الريم"، نحو 450 متجراً ومنفذ بيع، 85 منها للأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من مرافق الترفيه العائلي وعلى رأسها الحديقة الثلجية في أبوظبي، والتي تمتلكها مجموعة ماجد الفطيم.

ويُذكر أنه يتم تطوير "الريم مول" من قبل شركة "الفروانية للتطوير العقاري"، وهي شراكة بين "أجيليتي" المتخصصة بالخدمات اللوجستية التابعة لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "UPAC" والشركة الوطنية العقارية "NREC".

ويعتبر تحالف "إيتينيرا غنتوت" Ghantoot Itinera، المؤلف بين"إيتينيرا" وهي واحدة من كبرى شركات البناء والإنشاء في إيطاليا ومجموعة "غنتوت" الإماراتية إحدى أكبر شركات البناء في الإمارات وهي المقاول الرئيس للمشروع.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.