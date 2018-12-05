شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع مع تركيز السوق على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا الارتفاع مع تركيز السوق على اجتماع أوبك ، والذي من المتوقع أن يشهد الاتفاق على خفض الإنتاج العالمي لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار ، وانخفضت الأسعار سابق تحت ضغط مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، بالإضافة إلى تنامي القلق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على النفط.

بحلول الساعة 13:35جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.56$،وسجل أعلى مستوي 53.42$ ،وأدنى مستوي 52.14 $.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.33$ ،وسجل أعلى مستوي 62.19$ ،وأدنى مستوي 60.79$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.9% ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين 54.54$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.95% ، بعدما سجلت الأعلى فى أسبوعين عند 63.56$ للبرميل .

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" غدا الخميس فى مقرها الرئيسي بالعاصمة النمساوية فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج فى ضوء التطورات الأخيرة بالسوق ، المنتظر أيضا مناقشة تلك السياسة مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا "ثاني أكبر منتج للنفط بالعالم ".

وكثفت المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" المفوضات مع روسيا بالفترة الأخيرة للاتفاق على خفض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

وانزلقت الأسعار لأدنى مستوى فى 13 شهرا بعد تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي بالسوق ،خاصة فى ظل ضخ كبار المنتجين مستويات قياسية من الإنتاج ، ومؤشرات على ضعف مستويات الطلب العالمي.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسفر اجتماع أوبك عن خفض الإنتاج العالمي بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ،وقال البنك ستخفض أوبك الإنتاج بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 30 تشرين الثاني/نوفمبر ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفاع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 448.2 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات خلال عام 2018 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وكان من المنتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج يوم الأربعاء ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،غير أن الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم حدادا على الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذي توفي يوم الجمعة.

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش فى تقريره الاقتصادي لعام 2019 ،والذي نشر فى وقت سابق من يوم الثلاثاء ، إن معظم الاقتصادات العالمية الكبرى من المرجح أن تشهد تباطؤ العام المقبل ، على الرغم من استمرار تدفق إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

وفى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم" حذرت الحكومة من تنامي العوامل المعاكسة والمتزايدة للاقتصاد ،ودعت إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالتوظيف ودعم العمالة لتجنب التأثر بتلك العوامل.