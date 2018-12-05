شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل قرار الفائدة الكندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، يأتي هذا التراجع قبيل صدور قرار بنك كندا المركزي عن أسعار الفائدة فى أخر اجتماعاته خلال عام 2018 ، ورفع البنك أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال هذا العام وصولا لنطاق 1.75% ، المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير ، خاصة بعد تباطؤ المؤشرات الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الأخيرة.

يتداول بحلول الساعة 12:35بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوي 1.3280$ من سعر الافتتاح 1.3259$ بعد تسجيل أعلى سعر 1.3294$ ،وأدنى سعر 1.3252$ .

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل نظيره الأمريكي ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين 1.3159 دولار كندي لكل دولار أمريكي والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس.

يختتم فى وقت لاحق اليوم بنك كندا المركزي اجتماعه الأخير لهذا العام عن السياسة النقدية ، على أن يصدر قراراته بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.75%.

رفع المركزي الكندي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام من نطاق 1.0% إلى نطاق 1.75% ، بواقع رفع 25 نقطة أساس فى كل مرة ، وقال البنك أن أسعار الفائدة الأعلى ستكون مضمونة لتحقيق هدف التضخم ، لذلك سنستمر فى إتباع نهج التدريج فى تشديد السياسة النقدية ،ويتوقف ذلك على البيانات الاقتصادية الواردة.

وخلال الفترة الأخيرة تراجعت المؤشرات الاقتصادية فى البلاد ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الكندية لمرة رابعة خلال هذا العام ، ويبحث المستثمرين من خلال بيان السياسة النقدية للمركزي الكندي عن دورة رفع أسعار الفائدة الكندية خلال عام 2019.