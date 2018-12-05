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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع وقد يتخلي مرة أخرى عن حاجز 100$ والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ، وقد تتخلي عن حاجز 100$ مرة أخرى ، فى ظل ضعف مستويات الطلب على ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:48 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 105$ بانخفاض قدره 3$ بأكثر من 2.5%،حيث سعر الافتتاح عند 108$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 109$ ،وأدنى سعر عند 104$.
حقق الايثريوم خلال تعاملات الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع 104$ لكل وحدة ايثريوم.
فقدت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم حاليا "الايثريوم" حوالي 43% على مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى سابع خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ بداية التداول الرسمي على العملة فى آب/أغسطس 2017.
تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 124 مليار$ ، مع نزول أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق.
فى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، تخلت أسعار الايثريوم عن حاجز 100$ للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2017 ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق الرقمية خلال تلك الفترة.
وقد تتخلي الأسعار مرة أخرى عن هذا الحاجز ، مع استمرار ضعف الطلب الاستثماري على ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم ، وشح محفزات جذب مستثمرين وسيولة جديدة إلى السوق.
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