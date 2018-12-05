شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولات البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.33 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 187.37 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 192.94 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده