- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولات البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.33 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 187.37 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 192.94 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .