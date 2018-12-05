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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يستعد لكسر دعم مهم – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 43.06 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -5.04% بما يعادل -2.29 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 43.06 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 41.05 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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