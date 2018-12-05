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شكرا لقرائتكم خبر عن فورد ينهي على آمال ارتفاعه – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.37% بما يعادل -0.42 نقطة ، ليستقر من جديد بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8.96 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 8.16 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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