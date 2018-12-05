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شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يواصل الارتفاع – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الارتفاع بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 1.21 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 326.67 ، ليستهدف مستوى المقاومة 387.46 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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