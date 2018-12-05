شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.27% بما يعادل -1.10 نقطة ، ويتأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 35.98 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 29.94 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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