شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يعاود الانخفاض – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،ليستقر من جديد أدنى مستوى 1084.34 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 894.79 إلى 1273.89) ، وليتعرض من جديد للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -5.03% بما يعادل -55.61 نقطة ، وتبدأ مؤشرات القوة النسبية بتصريف تشبعها الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 1039.61 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 984.26 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط