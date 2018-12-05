- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت ينخفض بعد ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، بعد ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.96% بما يعادل -0.71 نقطة ، وذلك وسط الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت ينخفض بعد ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط – تحليل – 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .