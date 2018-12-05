شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت ينخفض بعد ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، بعد ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.96% بما يعادل -0.71 نقطة ، وذلك وسط الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط