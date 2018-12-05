شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي وسط توقعات سلبية – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، يأتي انخفاضه الأخير مستسلماً بذلك للضغط السلبي ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -0.98 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 30.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 29.04 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط