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شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي وسط توقعات سلبية – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، يأتي انخفاضه الأخير مستسلماً بذلك للضغط السلبي ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -0.98 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 30.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 29.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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