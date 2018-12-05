شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يغلق على انخفاض كبير – تحليل – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليعاود استقراره بتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وليتعرض من جديد للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر كبيرة بلغت نسبتها -4.46% بما يعادل -5.01 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 103.23 ، طيلة ثبات المقاومة 111.91 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط