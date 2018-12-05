شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة معارض دوسلدورف تنظم أكبر معرض ومؤتمر لقطاع التعبئة والتغليف والتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة معارض دوسلدورف معرضPacprocess Middle East Africa 2019 Processing & Packaging فى الفترة من 9 الى 11 ديسمبر2019 فى أرض المعارض.

وقالت الغرفة العربية الألمانية فى بيان لها اليوم، إن هذا المعرض الدولى الأول في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال والذى تنظمه هيئة معارض ألمانية، حيث تعتبر ألمانيا، الدولة الرائدة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن هذا المعرض يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 ،وسوف يحضر المؤتمر الصحفى وحفل التدشين عدد من الوزراء ورؤساء الغرف الصناعية والغرف التجارية والمجالس التصديرية ولفيف من رجال الأعمال.

ولفت البيان انه بهذه المناسبة سيزور مصر رئيس هيئة معارض دوسلدورف "دورنشايد" ويقوم بزيارة معرض فوود أفريكا وأرض معارض مصر وسوف يلتقى برجال الأعمال والمدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة "نوتر".

مما يذكر انه تمثل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة هيئة معارض دوسلدورف مند أكثر من 30 عاما فى مصر, وتقوم بالترويج للمعارض المختلفة والتى تتوافد عليها رجال الأعمال من مصر مثل معرض الطباعة دروبا, ومعرض البلاستيك K, ومعرض ميديكا للمستلزمات الطبية , ومعرض الأسلاك والكابلات، ومعرض البوت للرياضات المائية واليخوت وغيرها.

ومن المنتظر أن يكون معرضpacprocess mea هو بداية لمعارض ومؤتمرات أخرى .