شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..602 مليون جنيه قيمة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 602 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.06%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.60%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 54.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 12586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65% عند مستوى 12530 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% عند مستوى 662 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.