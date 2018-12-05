شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تصحيح وجني أرباح تدفع الفضة للتراجع من أعلى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لكن يكبح الخسارة حاليا تراجع الدولار الأمريكي مجددا مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.45$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.52$،وسجلت الأعلى عند 14.53$ ،والأدنى عند 14.41$.

أضافت أسعار الفضة يوم الثلاثاء نسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 14.65$ للأوقية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، بعد ارتفاعه فى وقت سابق من التعاملات ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات العالمية ، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يضغط سلبا على الدولار الأمريكي بالفترة الحالية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل تصاعد الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لجيروم باول محافظ البنك الفيدرالي.

قال جيروم باول الأسبوع الماضي فى النادي الاقتصادي بنيويورك "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية".