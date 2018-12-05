الان تتابع السعودية تدعو أوبك وحلفاؤها لخفض إنتاج النفط في محاولة لضبط السوق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش التحضيرات لقمة “أوبك” المعتزم إقامتها غدا الخميس.

وتسعى قالت المملكة لخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا بما يعادل 1.3% من الإنتاج العالمي.

وقالت مصادر في “أوبك” وخارجها إن “الرياض تريد أن تساهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا لكن روسيا تصر على أن الكمية يجب أن تكون نصف ذلك فحسب”.

وتأتي مساعي السعودية في محاولة لوقف تراجع سعر الخام ومنع حدوث تخمة جديدة في المعروض العالمي.

وتجتمع أوبك في فيينا يوم الخميس، ويلي ذلك محادثات مع حلفاء مثل روسيا يوم الجمعة. ولمحت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير/كانون الثاني.