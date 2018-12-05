الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 7883.63 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 21.49 نقطة، عند مستوى 7883.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو”، منخفضًا 4.09 نقطة، عند مستوى 2415.94 نقطة، بتداولات تجاوزت مليون ريال.