الان تتابع ليبيا.. الأحوال الجوية تخفض إنتاج النفط 150 ألف برميل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أغلقت جميع مرافئ تصدير النفط في ليبيا، اليوم (الأربعاء)، بسبب الأحوال الجوية.

وأشارت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان لها، أن الطاقة التخزينية في مرفأ الزاوية بلغت مستوى حرجًا منخفضًا وقد يتقرر بالتالي خفض الإنتاج غدًا الخميس.

وتتوقع المؤسسة خفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بمقدار النصف بما يعادل 150 ألف برميل ابتدءاً من التاسعة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي.