شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس المصرية توقع اتفاقا مع اكزوتكس الأمريكية بشأن التداول والأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى السويفى رئيسة الأبحاث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الأربعاء إن شركتها وقعت اتفاقا مع شركة اكزوتكس كابيتال الأمريكية بشأن تداول الأوراق المالية وتقديم خدمة الأبحاث.

وأضافت السويفى لرويترز أن الاتفاق يسمح بوضع جميع الأبحاث الصادرة عن فاروس على منصة اكزوتكس الأمريكية بجانب تنفيذ عمليات عملاء فاروس من المستثمرين فى السوقين الأمريكية والأوروبية وفي لندن من خلال اكزوتكس، كما يتيح في الوقت ذاته لمستثمري اكزوتكس التداول في بورصة مصر من خلال فاروس.

وتأسست اكزوتكس عام 1999 ومقرها لندن وهي متخصصة في الأسواق الناشئة ولها مكاتب في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وتعمل فاروس في مصر ودبي.

وتعمل بنوك الاستثمار المصرية على التوسع خارج البلاد في الآونة الأخيرة من خلال فتح مكاتب تمثيل لها في لندن وأمريكا وبالأسواق الناشئة والمبتدئة.