شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاربعاء 5-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 5-12-2018 بسوق العبور، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، بحيث بلغ سعر البرتقال البلدى بين 3 و 4 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2 و4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2 و5 جنيه.

وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و11 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 و 8 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 إلى 5.5 جنيهات والمستورد 25 جنيها.