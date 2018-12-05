الخميس.. انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا بمشاركة المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيحية

كتبت: شرين طه

تنطلق في تمام العاشرة صباح الخميس المقبل 6 ديسمبر 2018 فعاليات منتدى «أفريقيا الماضي - الحاضر- المستقبل»، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، و وزارة التعليم العالي وكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ولجنتي الشئون الأفريقية و الصحية بمجلس النواب، والمركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية (أحد أهم المراكز البحثية المعنية بالقارة الأفريقية).

وقد أكد الدكتور محمود شكل مقرر المنتدى المنعقد برئاسة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، انه يأتي تنفيذا لرؤية مصر الرامية لتعزيز علاقاتها الأفريقية وتوطيد أواصر التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات وتأكيدًا على الروابط التاريخية مع القارة السمراء، كما يستهدف دعم الإنتماء الأفريقى وترسيخ الروابط التاريخية من خلال ادوات القوة الناعمة باستخدام العديد من المحاور سعيا لضمان وصول المفاهيم الصحيحة لشباب المستقبل بالقارة من المصريين ومختلف دول القارة.

واضاف "شكل" أن المحاضرات سوف يلقيها أساتذة ومتخصصون وباحثون فى السياسة والإقتصاد والصحة المعنيين بالشأن الأفريقي فى مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ ورش عمل يقوم بها طلاب نموذج محاكاة الإتحاد الأفريقي بإشراف أعضاء رابطة التواصل الأفريقي بجامعة القاهرة.

فيما أشار اللواء هاني غنيم رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إلى أن المنتدى سيكون له دور كبير في بحث سبل تعميق العلاقات الأفريقية الأفريقية لا سيما وأنها قائمة على روابط تاريخية متينة إضافة إلى ما تملكه الدول الأفريقية من العناصر والخبرات التي تؤهل لخلق بيئة و وحده قائمة على التكامل في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأمنية منها والعسكرية.

وأضاف غنيم، أن المنتدى يهدف لترسيخ الروابط التاريخية الأفريقية من خلال تعزيز أدوات القوة الناعمة.

ومن المقرر أن تركز المحاضرات وورش العمل على الأثر المصري فى دول حوض النيل؟ والتعريف بأفريقيا الإنسان والمكان والتطرق إلى التنوع الثقافي والعرقي فى القارة الأفريقية وكذلك الخريطة اللغوية في أفريقيا، فضلا عن التعريف بأجندة أفريقيا 2063.

فيما أفادت الدكتورة نهال المشد أمين عام المنتدى أنه على هامش المنتدى سوف يقام حفل موسيقى أفريقي للختام، تشارك فيه فرق موسيقية أفريقية وهم فرقة الفراتييت من دولة السودان ونيجيريا وجزر القمر.