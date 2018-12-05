شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد خسائر حادة فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل هبوطها للجلسة الثانية على التوالي ، لتسجل مؤشرات السوق الرئيسية أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تسارع عمليات البيع ، بعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، مع هبوط قطاعات التعدين وصناعة السيارات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،بعدما أنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.2% ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بالسوق بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وانخفض قطاع البناء بأكثر من 2% ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالتوترات التجارية ، وتله قطاع البنوك والشركات المالية بانخفاض بلغ 1.7% ، المتضرر من انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.8% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.8% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.7% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1%.