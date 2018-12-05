شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل من أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نزلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع تسارع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بصدد تكبد أول خسارة فى ثلاثة أيام ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,235.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,238.96$،وسجلت أعلى مستوي 1,239.25$ ، وأدنى مستوي 1,233.31$.

حققت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,241.96$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 96.29 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب حاليا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يعاذ الانتعاش الحالي فى مستويات العملة الأمريكية إلى الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الرابعة خلال العام ،وهو ما يحافظ على كون العملة الأمريكية أفضل استثمار حاليا بسوق العملات الأجنبية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 758.21 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.