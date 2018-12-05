شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الخدمات البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 50.4 نقطة ،بأقل وتيرة نمو منذ تموز/يوليو 2016 ، أسوأ من متوسط تقديرات الخبراء مستوي 52.5 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 52.2 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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