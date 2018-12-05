شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي تحت ضغط مخاوف المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية على بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، بالإضافة إلى تنامي القلق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على النفط.

بحلول الساعة 08:30جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.56$،وسجل أعلى مستوي 52.86$ ،وأدنى مستوي 52.14 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.33$ ،وسجل أعلى مستوي 61.56$ ،وأدنى مستوي 60.79$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.9% ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين 54.54$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.95% ، بعدما سجلت الأعلى فى أسبوعين عند 63.56$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 30 تشرين الثاني/نوفمبر ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفاع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 448.2 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات خلال عام 2018 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وكان من المنتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج يوم الأربعاء ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،غير أن الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم حدادا على الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذي توفي يوم الجمعة.

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش فى تقريره الاقتصادي لعام 2019 ،والذي نشر فى وقت سابق من يوم الثلاثاء ، إن معظم الاقتصادات العالمية الكبرى من المرجح أن تشهد تباطؤ العام المقبل ، على الرغم من استمرار تدفق إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

وفى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم" حذرت الحكومة من تنامي العوامل المعاكسة والمتزايدة للاقتصاد ،ودعت إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالتوظيف ودعم العمالة لتجنب التأثر بتلك العوامل.