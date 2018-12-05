شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع بأكثر من 2% مقتربا من أدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربة من أدنى مستوى فى أسبوع ، بعد الفشل فى التداول أعلى 4,000$ من جديد ، مع استمرار ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية ،وشح المحفزات القوية التي تجذب سيولة ومستثمرين جدد إلى السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:11بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,818$ بانخفاض قدره 85$ بحوالي 2.2%،حيث سعر الافتتاح عند 3,903$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,913$ ، و أدنى سعر عند 3,774$.

حققت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 3,730$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

دعم هذا الارتفاع تأكيد شركة ناسداك على تقديم العقود الآجلة للبتكوين بالاشتراك مع شركة فان إيك الأمريكية للاستثمار فى أقرب وقت ممكن من العام المقبل.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 124 مليار$ ، مع نزول أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق.

فى الولايات المتحدة أعلن عضو الكونغرس وارن ديفيد سون عن خطط لإدخال تشريع من شأنه أن ينظم بوضوح عمليات التشفير وعروض العملات الأولية ICO.

وأكد ديفيد سون أن مشروع القانون أن يجعل العملات الرقمية فئة أصول دون تصنيفها على أنها أوراق مالية ،وسيسمح القانون أيضا للحكومة الأمريكية تنظيم العروض الأولية للعملات الرقمية.

الجديد بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تعتبر معظم العملات الرقمية أوراق مالية، بينما تتعامل هيئة تداول السلع الآجلة CFTC مع تلك العملات على أنها سلع.