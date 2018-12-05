شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر البتكوين عملية إعادة اختبار جديدة لمستوى 3860.00 المكسور سابقاً ولا يزال دونه حتى الآن، ويواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 3475.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط