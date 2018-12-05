شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب عند الدعم المحوري 0.7277، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى وفوق 0.7250 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الارتداد صعوداً للتوجه نحو 0.7437 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات الدعم المذكورة سيضغط على السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد