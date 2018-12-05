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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف بعد اختبار مستوى 61.00 اليوم، لكنه لا يزال دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية عند 61.80، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مناطق 57.77 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 61.80 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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